韩国股市：早盘变动不大，有望录得周线涨幅

路透首尔7月4日 - 韩国股市周五早盘守住阵地，稍早触及五周高位，对于企业季度财报疲弱的持续忧虑与美国意外强劲的就业报告互相抵消影响。

0215 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,012.62点，涨幅为0.1%，盘初曾触及日高2,018.35点，为5月30日以来的盘中最高水准。本周迄今，韩股上涨1.2%，并有望录得5月中以来的最佳周线表现。

“市场走势波动，尽管美国利好就业报告支撑了市场人气，但企业黯淡获利前景继续令上档承压。”三星证券的分析师Kim Yong-goo说道，“更令人担忧的是，鉴于韩元升值速度，下半年的企业获利情况也不乐观。中小型出口股将进一步承压，因为他们不像大企业那样有能力来对冲汇率风险。”

全球第二大记忆体芯片生产商--SK海力士 下跌2.4%，因在该股前两日上涨5%后，投资者锁定获利。