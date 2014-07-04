投行观点：摩根大通给予保利协鑫“增持”评级，目标价3.5港元

报告指出，太阳能行业经历过去12个月复苏后，投资者仍在搜寻下一个催化剂。尽管美国可能对中国进口的太阳能板征税等因素对行业短期前景造成不利，但相信保利协鑫作为全球领先的多晶硅生产商并在中国太阳能发电行业经验丰富，中长期而言能够脱颖而出。