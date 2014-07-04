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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 11:09 BJT

投行观点：摩根大通给予保利协鑫“增持”评级，目标价3.5港元

路透香港7月4日 - 投行摩根大通发布报告称，设定中国最大多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 投资评级为“增持”，目标价每股3.5港元，较现水平约有30%的上升空间。

报告指出，太阳能行业经历过去12个月复苏后，投资者仍在搜寻下一个催化剂。尽管美国可能对中国进口的太阳能板征税等因素对行业短期前景造成不利，但相信保利协鑫作为全球领先的多晶硅生产商并在中国太阳能发电行业经验丰富，中长期而言能够脱颖而出。

摩根大通给予保利协鑫的目标价相当于2014年预测市盈率26.83倍，市帐率2.68倍。

香港时间11:02，该股升3.04%，报2.71港元，并跑赢大市恒生指数 0.11%升幅。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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