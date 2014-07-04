投行观点：摩根大通给予保利协鑫“增持”评级，目标价3.5港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 投行摩根大通发布报告称，设定中国最大多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 投资评级为“增持”，目标价每股3.5港元，较现水平约有30%的上升空间。
报告指出，太阳能行业经历过去12个月复苏后，投资者仍在搜寻下一个催化剂。尽管美国可能对中国进口的太阳能板征税等因素对行业短期前景造成不利，但相信保利协鑫作为全球领先的多晶硅生产商并在中国太阳能发电行业经验丰富，中长期而言能够脱颖而出。
摩根大通给予保利协鑫的目标价相当于2014年预测市盈率26.83倍，市帐率2.68倍。
香港时间11:02，该股升3.04%，报2.71港元，并跑赢大市恒生指数 0.11%升幅。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。