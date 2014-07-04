《全球汇市》强劲就业数据提振美元上涨，市场期待联储做出反应

瑞典克朗受到重挫，此前瑞典央行意外大幅降息50个基点至0.25%。

更有趣的是央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)本想降息25个基点，但在投票中被同事以多数票胜出而未能如愿。

瑞典克朗兑欧元 跌至近三年低点，由之前的9.1950跌至9.3900克朗，随后略回升至9.2910。瑞郎克朗兑美元 跌至两年低点6.8749。

尽管就业报告促使美元上涨，但美元兑加元 陷于周四触及的六个月新低1.0620加元附近。美元兑英镑 仅微幅上涨，英镑兑美元维持在六年高位1.7180美元附近。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3608 1.3610 -0.01 -1.00 1.3745

美元/日圆 102.13 102.18 -0.05 -3.01 105.30

欧元/日圆 138.98 139.07 -0.06 -3.97 144.73

美元/瑞郎 0.8929 0.8931 -0.02 +0.01 0.8928

英镑/美元 1.7162 1.7153 +0.05 +3.66 1.6556

美元/加元 1.0634 1.0633 +0.01 +0.13 1.0620

澳元/美元 0.9357 0.9344 +0.14 +4.98 0.8913

新西兰元/美元 0.8746 0.8746 +0.00 +6.58 0.8206

澳元/日圆 95.550 95.480 +0.07 +1.81 93.850

新西兰元/日圆 89.320 89.370 -0.06 +3.37 86.410

英镑/日圆 175.28 175.27 +0.01 +0.54 174.33

澳元/新西兰元 1.0690 1.0664 +0.24 -1.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价