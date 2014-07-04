更新版 1-新债招标：国开行一年固息债低于预期，期限短受青睐且资金面尚可

* 国开行一年期短债中标利率低于市场预期

* 投标倍数超四倍，显示机构认购积极

* 机构多出于流动性管理目的，资金面尚可亦提供支撑 (新增更多评论)

路透上海7月4日 - 中国国家开发银行 周五招标的一年期固息债低于市场预期；较本周其它金融债一级市场招标情况，需求有所好转。市场人士表示，当前银行间资金面平稳背景下，机构出于流动性管理目的，对短期品种青睐有加，参与投标积极性较高，致投标倍数逾4倍。

业内人士稍早透露，国开行招标的一年期固息金融债中标利率4.21%，低于此前4.29%的市场预测均值，投标倍数为4.39倍。

“结果好低啊，难有的意外惊喜，还是短债需求好，我们这边感觉基金拿的稍多点，”华南一参与投标的券商交易员表示，而且认购倍数也不错。

另一银行交易员表示，资金面还行，拿短债做防御的机构不少，主要还是做流动性管理，虽然现在市场情绪有点不乐观，但这个结果倒是和市场谨慎心态不矛盾，返费有10bp，加上返费差不多赶上二级了。

“这样下去的话，估计大家要开始以短换长了，逐步开始缩短久期了，”他称。

本周招标的多期金融债结果显示，一级市场机构配置需求较为疲弱，周二国开行10年期固息债罕见落于投标区间上限，而周四招标的五年和七年期进出口行金融债，边际中标收益率也落于投标区间上限。

不过有交易员认为，一年期国开债需求虽稍好，并不表示现券一级市场需求就此好转。

银行间债市固息政策性银行债(国开)到期收益率曲线 显示，一年期品种最新估值为4.3115%。二级市场上剩余期限0.93年固息债 最新成交收益率报4.2800%。

银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率 变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。

该期债为国开行2014年第18期金融债，发行上限为60亿元人民币，采用单一利率(荷兰式)招标方式；还将追加发行至多25亿元，通过商业银行柜台进行分销，追加发行部分采用数量招标方式。

中国农业银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，首场招标结束后，国开行将向农行追加发行不超过25亿元，按照首场中标利率以债券面值通过柜台向个人和非金融机构投资者进行分销。

该债在银行间债券市场及商业银行柜台市场分销期均为7月7日-7月10日，缴款日和起息日同为7月10日，上市日为7月14日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。(完)