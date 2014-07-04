台湾债市：五年公债殖利率中止四连弹，台股降温有益债市止稳

* 非农数据利空已过，五年公债殖利率中止连四弹 * 主管机关有意降低股市热度，债市偏空情绪可望不再飙升 * 关注下周五年券筹码沉淀状况以及20年券殖利率如何开出 * 下周103/6区间料在1.60-1.65%，103/10则在1.19-1.30% 路透台北7月4日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周五收低，中止连四日弹升格局 。因昨晚美债对强劲的非农就业数据反应平淡，且主管机关对过热的台股进行降温。 五年公债连续图 殖利率周线收高7个基点至1.233%。交易商表示，五年券虽然止弹回稳，但下 方遭到套牢的筹码相当凌乱，需要时间沉淀。惟10年公债有邮局固守，且五年券殖利率与附买回(RP)利率的利 差已扩大至70基点，养券空间不小，预料再大弹的幅度有限。 “台债是自己问题，(五年券)发得有点多，且银行都泡水，买的力道缩掉了。”一位公股银行交易员说。 他们认为，五年券因筹码紊乱导致殖利率波动扩大的现象，可能要等到15日五年券103/10 标 售后，才有止稳的机会。 交易商也提及，金管会主委曾铭宗一反过去积极喊进台股的态度，要投资人审慎以对。这将让债市的恐慌 情绪不因台股持续攻高而拉升。 “(金管会)主委的讯息或许会让台股涨势停顿，这会让看台股而偏空的力道减弱。”一位证券商交易员说 。 本地媒体今日报导，从年初不断强调台股基本面佳、后势一片乐观的金管会主委曾铭宗昨日首度表示，对 未来台股〞审慎乐观〞，强调他经过两周观察及深思，分析目前台股指数已进入相对高点，且外资连10月净汇 入，随时可能转向，因此要提醒投资人注意投资风险。 **留意长券表现** 交易商也关注下周四103/11 发行前交易殖利率会如何开出。因近日有跨国银行发行大额美元 长天期债券吸引寿险业者认购，可能会对长券端的买气造成打击。 “寿险的胃口转向国际债，听说后续还会有发行，肯定会对20、30年券造成影响。”一位证券商交易员说 。 不过也有票券商交易员表示，寿险业依然有台币资产的配置需求。且长券在发行前交易期间，交易一向清 淡，要等到标债才能清楚寿险真正的态度。 路透先前报导，德意志银行 新加坡分行与法国兴业银行 陆续在台完成美元债定价， 自市场抽走至少12亿美元。 交易商预估，下周10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.65%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1 .19-1.30%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -1.20 1.6180 1.6100-1.6210 10.5 5 103/10 -2.20 1.2330 1.2233-1.2400 121.5 本周及下周全球重要经济事件与数据包括： 7/4(五)：德国5月工业订单、美国独立日假期。 7/7(一)：日本5月同时指标和领先指标；美国6月就业趋势指数；德国5月工业生産；日本央行召开分支机 构经理季度会议，总裁黑田东彦致开幕词；欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲 话。 7/8(二)：台湾6月消费者物价指数(CPI)；日本6月服务业景气判断指数；德国5月进出口数据；英国5月工 业生産/制造业産出；美国5月消费者信贷；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表 演讲；巴黎欧洲金融市场协会金融论坛；日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲。 7/9(三)：中国公布6月CPI和PPI数据；美国抵押贷款市场指数及再融资指数；韩国6月进出口物价；英国 央行举行货币政策委员会(MPC)会议；美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录。 7/10(四) ：韩国央行利率决定；中国6月进出口贸易数据；英国央行利率决定；美国一周初请失业金； 美国5月批发(趸售)库存及销售；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济与货币政策发表演讲。 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦预算；美国第六 届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城 联储银行总裁普洛瑟。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6180 5 103/9 1.2300 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)