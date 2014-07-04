企业并购：法国政府需在阿尔斯通交易中遵循协同条款，增加购股成本

路透巴黎7月3日 - 法国市场监管机构AMF周四表示，关于法国政府将通过阿尔斯通 最大股东Bouygues 收购最多20%阿尔斯通股份的交易，该案目前引发协同行动的要求。这一决定将导致法国政府的收购成本增加。

根据多方协议，美国通用电气 将收购阿尔斯通的部分电力涡轮机资产，法国政府则将购入约20亿欧元的阿尔斯通股份。

按照所谓的“协同当事方”安排，两家大股东被视作一同行动。Bouygues拥有29.3%的阿尔斯通股份。如果持股达到30%，就有义务对公司提出全面收购报价。

在计划收购20%股份的阶段，法国政府曾希望能在市场上以比Bouygues协议价格更低的水平购买一些阿尔斯通股票。

在AMF的决定正式公布前，法国国家控股公司APE的主管David Azema在法国电台接受采访时说，AMF的这一决定不会阻碍政府进行20%的股份收购交易。他称这只意味着，政府恐怕在市场上几乎买不到阿尔斯通的股票。(完)