《热点透视》欧洲央行定向贷款看来会故意不定向发放

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Neil Unmack

路透伦敦7月3日 - 欧洲央行的定向贷款看来会故意不定向发放了。该央行总裁德拉吉7月3日宣布银行可以来领取他发放的新礼物--超便宜融资。几乎没有办法确保这些钱能到达亟需信贷的中小企业手中。但那使得贷款成为抵御通缩的更有力武器。

与欧洲央行之前的贷款计划不一样，这次提到的定向长期再融资操作(TLTRO)对银行放贷是有条件的。未来四年的贷款利率只有25个基点。以2014年4月为节点，在这个节点前净贷款增加的银行，不管他们的贷款净增多少，之后一年内他们可从央行贷款三次，期间贷款增幅放缓也不会影响资格。而那些贷款减少的银行，只要贷款降幅是在逐步缩小的，也能从央行贷款。

在如何使用这些资金的问题上，德拉吉表现得很大方。欧洲央行将不会硬性规定这些资金必须支持最需要帮助的小企业。这些定向发放的贷款资金甚至可以用来买主权债。

从历史看，欧洲央行向来不愿给银行提供免费的资金，除非在危机时期。而目前欧元区就在危机爆发的边缘。由于市场预期今年欧元区的通胀率将低到0.9%的危险水平，道德风险反倒成为次要的担心问题。

德拉吉称，欧洲央行正在努力制定下一个政策工具：购买有资产支持的债券扶持小企业。不过，现在银行手里握着大把廉价资金，他们几乎没有什么动力去发行证券化债券。欧洲央行资产购买计划需要时间去落实，而且料将不会达到多数观察人士期望的大举印钞盛况。

然而，定向长期再融资操作应该是个强有力的工具。相关资金吸纳量料会巨大：因为资金便宜，而且吃免费午餐也不会让银行觉得不好意思。该操作预计将打压利率和风险溢价，提振信贷需求。也能为欧洲央行在美联储升息前争取到更多时间去削弱欧元和提高通胀。运气好的话，德拉吉要到2018年才会遇到下一个问题--有1万亿欧元等着进行再融资。(完)