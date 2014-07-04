更新版 1-日本个股：夏普考虑撤出欧洲家电市场，正洽谈授权事宜--消息

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路透东京7月4日 - 知情消息人士表示，日本夏普 就授权台湾和土耳其公司在欧洲生产和销售该公司家电产品进行洽谈。夏普目前正尝试降低成本，以应对欧洲市场销售停滞不前的状况。

消息人士称，夏普正与台湾冠捷科技 协商，授权后者在欧洲市场生产并销售夏普液晶电视的事宜。谈判涉及到夏普出售波兰的电视机厂的问题。

夏普还在与土耳其电子企业Vestel的关联公司Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 展开协商，有关授权后者在欧洲销售夏普白色家电事宜。

消息人士称，上述谈判处于初期阶段，尚未作出任何决定。由于事情敏感，消息人士不愿具名。

夏普发表声明回应稍早有关该计划的媒体报导，称公司正考虑重组欧洲业务的多种选项，但尚未作出任何决定。

夏普在2013年3月止的年度净亏5,454亿日圆(53.4亿美元)，此后一直致力降低成本并撤出无利可图的业务。

该公司预期，在截止明年3月的会计年度净利将增至300亿日圆，上年度为116亿日圆。

此外，夏普还在考虑出售与意大利公用事业公司Enel SpA 成立的太阳能面板合资公司中的股份。(完)