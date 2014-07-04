《HOME专栏》印尼矿石出口禁令殃及铜市场，供应与定价模式受冲击

最明显的例子是中铝 旗下的秘鲁Toromocho矿山，中铝6月时警告，除了因为投产问题而要调降这座矿山今年产量预估，所生产的部分铜精矿，砷含量也超出5%。

5%是极为重要的门槛，因为基于环保限制，中国冶炼商无法加工这种铜精矿。事实上，冶炼商甚至无法合法进口这种铜精矿。

这表示，这种铜精矿必须与杂质较低的铜精矿混合，像是Grasberg及Batu Hijau生产的矿石。

在印尼实施矿石出口禁令之前，铜精矿的定价模型已经因为这些因素而开始松动。

举例来说，Toromocho铜精矿的加工处理费，目前报价接近200美元/吨，相较之下，必和必拓 与中国冶炼商洽谈的2014年下半年价格为95.50美元。这还没算进冶炼商对于铜精矿杂质所收取的额外费用。

铜精矿定价逐渐演变成两种阶级，一种是低杂质，另一种是高杂质，而市场少了大量印尼低杂质铜精矿供给，只会加速这种阶级分化现象成形。

**长短期皆受冲击**

自由港与印尼政府确实看来有可能达成某种协议，允许重新出口Grasberg铜精矿。Newmont的机会可能比较低，因为Newmont寻求国际仲裁的作法，已经引发印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)一些不满评论。

不过较长期的影响仍然没变，因为印尼高层没有立场松动的迹象，准备坚持自2017年1月起，所有印尼生产的铜矿石，必须在印尼精炼的规定。

结论就是，短短几年后，亚洲的铜冶炼商将永久失去两个铜精矿重要供应来源，特别是低杂质铜精矿的供应源。

到时候，当前铜矿供应的成长动能已经减弱。事实上，分析师已经预测铜供应将重新回到短缺局面，这是目前自然资源产业在股东施压下减少投资，将产生的滞后效果。

整个铜市场被印尼政策打个措手不及的情况，似乎和那两家铜产商不相上下。