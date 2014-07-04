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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 11:34 BJT

路透调查：台湾6月出口年增率料微升至1.7%，通胀料持稳于1.6%

* 6月出口年增率料为1.7%，上月为1.4%

* 6月进口年增率为0.7%，上月为负2.3%

* 6月贸易料呈顺差37.1亿美元，上月为顺差52.9亿美元

* 6月CPI年增率料为1.6%，上月为1.61%

* 7月7日(一)0800 GMT发布贸易数据

* 7月8日(二)0030 GMT发布CPI数据

路透台北7月4日 - 路透对12名分析师所作调查预估中值显示，台湾6月出口年增率为1.7%，略高于上月的增长1.4%。

台湾外销状况为判断亚洲出口导向经济体的体质，及全球对科技产品需求的关键指标。

通胀料将持平为1.6%，低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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