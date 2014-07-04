路透调查：台湾6月出口年增率料微升至1.7%，通胀料持稳于1.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
* 6月出口年增率料为1.7%，上月为1.4%
* 6月进口年增率为0.7%，上月为负2.3%
* 6月贸易料呈顺差37.1亿美元，上月为顺差52.9亿美元
* 6月CPI年增率料为1.6%，上月为1.61%
* 7月7日(一)0800 GMT发布贸易数据
* 7月8日(二)0030 GMT发布CPI数据
路透台北7月4日 - 路透对12名分析师所作调查预估中值显示，台湾6月出口年增率为1.7%，略高于上月的增长1.4%。
台湾外销状况为判断亚洲出口导向经济体的体质，及全球对科技产品需求的关键指标。
通胀料将持平为1.6%，低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。