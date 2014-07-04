中国货币市场：主要回购利率企稳，缴存忧虑渐消中期资金预期稳定

路透北京7月4日 - 中国银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率 变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。

上海一券商交易员称，早盘一开始，出偏长一点期限资金比较多，后来隔夜和七天的慢慢多了，“感觉钱在慢慢跑出来”。

华南一银行交易员表示，周初来上班的时候还感觉市场对月初例行缴准有些担心，不过这种担心逐渐缓和。跨过缴准日后，暂对资金预期稳定，当然这种心态会不会变化要看后面央行的态度，以及公开市场的操作情况。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9479 2.9678 -1.99

七天 3.4186 3.4178 +0.08

14天 3.5001 3.5047 -0.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3200 2.8900 +43.00

七天 3.7100 3.2500 +46.00

14天 3.7600 3.5000 +26.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00

七天 3.4300 3.4100 +2.00

14天 3.6000 3.5000 +10.00

Shibor

其中:隔夜 2.9600 3.0200 -6.00

七天 3.3930 3.9270 -53.40

三个月 4.7500 4.7500 +0.00