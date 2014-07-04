中国货币市场：主要回购利率企稳，缴存忧虑渐消中期资金预期稳定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透北京7月4日 - 中国银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率 变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。
上海一券商交易员称，早盘一开始，出偏长一点期限资金比较多，后来隔夜和七天的慢慢多了，“感觉钱在慢慢跑出来”。
华南一银行交易员表示，周初来上班的时候还感觉市场对月初例行缴准有些担心，不过这种担心逐渐缓和。跨过缴准日后，暂对资金预期稳定，当然这种心态会不会变化要看后面央行的态度，以及公开市场的操作情况。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9479 2.9678 -1.99
七天 3.4186 3.4178 +0.08
14天 3.5001 3.5047 -0.46
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3200 2.8900 +43.00
七天 3.7100 3.2500 +46.00
14天 3.7600 3.5000 +26.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00
七天 3.4300 3.4100 +2.00
14天 3.6000 3.5000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 2.9600 3.0200 -6.00
七天 3.3930 3.9270 -53.40
三个月 4.7500 4.7500 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。