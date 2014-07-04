离岸人民币：中行新加坡分行与日兴资产将推出新加坡首个中国境内债券基金

路透香港7月4日 - 中国银行新加坡分行周五称，将与日兴资产管理亚洲（以下简称“日兴”）及星展银行合作推出新加坡首个中国境内债券基金，预计该基金将在7月中推出。

中国银行 新闻稿称，其新加坡分行已协助日兴获新加坡首批合格境外机构投资者(RQFII)资格，并于6月底从中国外管局获批10亿RQFII人民币额度。

日兴推出的这支中国境内债券基金专为想要在中长期内取得资本增长和收入的散户投资者而设，基金主要投资于以人民币计价的存款证、优先股、固定和浮动利率债券、可转换债券、票据、债券与货币市场基金，及其他由中国政府、半政府机构、企业和金融机构在中国境内发行的固定收益证券。

日兴总裁薛恩惠(Eleanor Seet)称，推出日兴资产管理中国境内债券基金具战略意义，其将能帮助新加坡巩固其作为主要离岸人民币中心的地位。

中国银行新加坡分行行长助理王磊认为，中国银行协助日兴率先在新加坡推出RQFII基金，合作会进一步巩固中行在新加坡作为提供人民币财富管理产品领先业者的地位。

在获得监管当局的批准后，投资者到时可通过中国银行和星展银行以人民币投资相关产品。

新加坡去年10月获得中国给予500亿元的RQFII额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。首批共有三家新加坡机构获批RQFII，除了华盛外，还有淡马锡旗下的新加坡富敦资产管理（Fullerton Fund Management）及日兴资产管理（Nikko）。(完) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)