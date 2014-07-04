路透基点：广东水电云南投资公司寻求7.2亿元人民币贷款--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广东水电云南投资有限公司正寻求7.2亿元人民币(1.158亿美元)融资，用于云南省一座水电站的建设。
其中一位消息人士称，中国工商银行料受委托安排此项贷款，贷款期限可能会超过10年。
广东水电云南投资有限公司是广东省水电集团下属企业。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。