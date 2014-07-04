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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 11:54 BJT

路透基点：广东水电云南投资公司寻求7.2亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广东水电云南投资有限公司正寻求7.2亿元人民币(1.158亿美元)融资，用于云南省一座水电站的建设。

其中一位消息人士称，中国工商银行料受委托安排此项贷款，贷款期限可能会超过10年。

广东水电云南投资有限公司是广东省水电集团下属企业。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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