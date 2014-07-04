《全球市场》亚股触及三年高位，受益于乐观的美国非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
在大宗商品方面，现货金 小跌至每盎司1,319.36美元，因美元走升、美国股市创纪录新高削弱黄金避险魅力。
美国原油期货 较纽约尾盘下跌约0.1%，报每桶103.96美元，本周料创下一个月来最大单周跌幅，因对利比亚和伊拉克供应的忧虑消退；但对于美国需求前景改善的预期抑制了跌幅。
期铜 小跌，报每吨7,170美元，稍早曾触及四个半月高点，且料创下去年9月以来最大单周涨幅。(完) (编译 许娜/朱晓军/王兴亚/孙茉莉/王冠中; 审校 龚芳/艾茂林/张荻)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。