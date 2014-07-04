《全球市场》亚股触及三年高位，受益于乐观的美国非农就业报告

在大宗商品方面，现货金 小跌至每盎司1,319.36美元，因美元走升、美国股市创纪录新高削弱黄金避险魅力。

美国原油期货 较纽约尾盘下跌约0.1%，报每桶103.96美元，本周料创下一个月来最大单周跌幅，因对利比亚和伊拉克供应的忧虑消退；但对于美国需求前景改善的预期抑制了跌幅。