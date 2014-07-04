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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 12:12 BJT

《全球市场》亚股触及三年高位，受益于乐观的美国非农就业报告

在大宗商品方面，现货金 小跌至每盎司1,319.36美元，因美元走升、美国股市创纪录新高削弱黄金避险魅力。

美国原油期货 较纽约尾盘下跌约0.1%，报每桶103.96美元，本周料创下一个月来最大单周跌幅，因对利比亚和伊拉克供应的忧虑消退；但对于美国需求前景改善的预期抑制了跌幅。

期铜 小跌，报每吨7,170美元，稍早曾触及四个半月高点，且料创下去年9月以来最大单周涨幅。(完) (编译 许娜/朱晓军/王兴亚/孙茉莉/王冠中; 审校 龚芳/艾茂林/张荻)
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