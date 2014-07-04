法国个股：PSA标致雪铁龙前董事长被迫退出董事会，因言论引发争议

路透巴黎7月3日 - PSA标致雪铁龙 副董事长Thierry Peugeot周四被迫退出董事会。此前，他对该公司与中国东风汽车集团 结盟的言论再度引发公众异议。他曾作为董事长对结盟表示反对，但未获成功，而法国政府则持支持立场。

该公司声明称，Thierry Peugeot将立即离开董事会。今年稍早，在该公司将股权售予法国政府和东风汽车后，他就辞去了董事长一职。

两位知情人士表示，他突然退出董事会，直接原因在于他在接受媒体采访时自作主张批评了结盟交易的条款。

今年2月，在30亿欧元(41亿美元)的增资计划宣布后，创始人Peugeot家族就交出了对这家200年历史的工业集团的控制权。法国实业家加洛瓦(Louis Gallois)成为董事长，Thierry Peugeot改任副董事长。

但是，在6月23日接受法国回声报采访时，Thierry Peugeot表示对政府参与救援计划不满。该交易使得标致家族持股份额下降，与法国政府和东风汽车获得14.1%比例持平。

“显然还有其他选择，”他对该报称，“市场参与度本可以更大。”

在问及他对法国政府角色的看法时，他回答道：“我是崇尚自由主义和道德的资本家，也是自由企业的拥护者。200年来，政府首次入股这家公司，人们肯定会有疑问。”

一位消息人士称，周二的董事会会议上做出了他的离职决定，“Peugeot家族决定不再由Thierry Peugeot担任董事会代表”。

该公司称，Thierry的妹妹Marie-Helene Roncoroni将接任副董事长一职。无法联系到Thierry Peugeot予以置评。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)