中国经济：重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域--审计署

路透北京7月4日 - 中国审计署周五称，要重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域，关注重大项目审批、土地交易、非法集资、项目招标投标、重大物资采购、重大项目投资决策等环节。

审计署网站刊登切实发挥审计监督作用促进经济平稳健康运行的若干意见称，重点关注环节还包括银行贷款发放、债券交易、国有股权转让、专项资金分配等环节，严厉打击职务犯罪，惩治权力运行中的贪腐行为。

意见称，关注政府性债务风险，跟踪检查存量债务化解情况，密切关注新增债务的举借、管理和使用情况，防止形成浪费和新的风险隐患。关注金融风险，跟踪检查信贷资金投向、互联网金融的发展、跨境资本流动，严肃查处债券市场和资本市场中的利益输送、非法集资、网络赌博和诈骗等重大违法违规问题，守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

同时关注资源环境风险，加强对水、矿产、土地等资源以及环境保护情况的审计，揭露和查处破坏浪费资源、造成国有资源流失和危害资源环境安全等问题。

围绕中国关于稳增长、调结构、惠民生、促改革的政策目标，意见称，监督检查财政、金融、产业、投资、惠民等政策措施执行和完成情况，加强对农业、重大水利、铁路、节能环保、城市基础设施、社会事业等重点项目的审计。

结合国家政策的着力点和资金投向要求，监督好社会保障、保障性安居工程、棚户区改造、扶贫开发、生态环境保护等民生资金的使用。

同时针对国务院下发的金融服务“三农”、支持文化企业发展、保护中小企业等相关意见决定，高度关注财政投入、企业投资、银行贷款投向，促进各类资金向“三农”、文化、民生、中小企业等领域倾斜。

意见指出，围绕优化财政支出结构，注重揭示财政资金分配使用过程中的虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题，促进专项资金规范使用，保障相关政策目标的实现。 促进提高财政资金使用绩效。加强重大政府投资项目审计，监督检查政府投资的规划布局和投向结构、分配依据和计划下达、资金使用和建设管理情况，综合分析经济效益、社会效益和环境效益，促进发挥政府投资对结构调整的引导作用。加强政府性债务审计，促进债务资金更多地用于棚户区改造、保障性住房、城市地下管网改造等民生工程，发挥债务资金更大作用。 同时促进激活财政存量资金。加强对各级财政存量资金的审计，关注该投未投、该用未用以及财政资金使用效益低下问题，促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。研究分析存量资金的成因和结构，提出改进财政资金分配、管理和使用办法，推动各类存量资金重点投向民生领域，保障重点民生项目的资金需求，避免大量资金闲置或低效运转。（完）

欲浏览详情请点选中国审计署网站(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)