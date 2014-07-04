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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 12:06 BJT

《汇市简讯》美元指数空头恐进一步受创

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* 在亮丽的美国非农就业数据公布后，美元指数开盘上涨0.3%，不过亚洲盘中交投相当平静

* 波林格区间、动能指标、以及5日、10日、和20日均线均向下

* 这些为趋势讯号，不过收盘价高于正在下滑中的10日均线切入位80.11上方，使得趋势遭到破坏

* 非农就业数据表现极佳，可能导致6月空单遭轧

* 非农就业数据公布后纽约盘中的高低点80.03/80.31将构成初步支撑/阻力

(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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