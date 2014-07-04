香港热股：汉能太阳能拟拓展荷兰市场，股价回吐昨日逾半涨幅

路透香港7月4日 - 中国薄膜发电企业--汉能太阳能集团公司 周五早盘大跌，将昨日约16%升幅回吐逾半。该公司昨日宣布将推出全新的移动太阳能发电站解决方案，并计划与宜家集团在荷兰合作，进一步拓展欧洲市场。

汉能昨日在记者会上指出，新的移动太阳能发电站解决方案，利用汉能的薄膜技术，较传统上晶硅元件重量更轻，主要应用在无电网供电，如地震，偏远地区，或是用作备用供电，如户外环境等。

行政总裁代明芳表示，继先前与宜家集团在英国合作后，双方合作项目将进一步拓展至荷兰，预计8-10月上线，具体合作细节仍在洽谈当中。

汉能太阳能今年2月收购Hanergy UK 100%的股权，通过该公司在英国宜家店内销售薄膜太阳能发电设备，目前占有5%的市场份额。

早市收盘，汉能太阳能大跌9.49%至1.24港元，回吐部份昨天逾16%的升幅。今日股价最高曾至1.42港元，创逾三个月盘中高点。

法巴此前一份研究报告指出，稳健的资产负债表、拥有筹资渠道以及与个别地方政府关系良好，令汉能具有能力成为行业领先者。

不过，法巴也表示，虽然预估该公司2015年度获利将成长，但公司先前的期权、可转债以及员工购股权计划，将令每股盈利大幅稀释。该行给予“卖出”评级，目标价0.85港元。

汉能同时指出，为了反映集团专注的薄膜技术，为集团提供全新企业形象，公司名称将由“汉能太阳能集团有限公司”更改为“汉能薄膜发电集团有限公司”。