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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 13:18 BJT

修正-中韩投资：韩国浦项钢铁与中国重钢集团签署33亿美元投资协议

(澄清浦项钢铁本项协议合作主体为重庆钢铁的控股股东“重庆钢铁(集团)”，而非重庆钢铁)

路透首尔7月4日 - 韩国产业通商资源部周五表示，韩国浦项钢铁 已与中国重庆钢铁 的控股股东重庆钢铁(集团)签署一份33亿美元的投资合作谅解备忘录。

产业通商资源部声明指出，这项协议涵盖的领域包括浦项自行开发的Finex钢铁制造技术及矿业。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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