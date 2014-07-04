台湾货币市场：短率贴近低位，提存期初银行间倾向负数操作

* 提存期初银行间倾向负数操作

* 整体市场资金余裕增高

* 短率贴近区间低位

记者 詹静宜

路透台北7月4日 - 台湾银行间短率周五贴近低位。今日展开新的提存期，由于期初银行间倾向负数操作，市场资金调度余裕略有增高，令短率躺在区间低位。

银行间资金调度人士表示，大型上市柜公司现金股利发放将在月底迈入高峰，今年最高额的现金股利发放--台积电 也将于8月初拨款，初估总额高达700-800亿台币，部分银行间忧心台积电提解资金转存拨款行进而影响资金调度，并有行库透露上月底台积电已提解上百亿台币的现金股利支应款，银行间已提前做好因应调度。

“ 外资汇入这么多钱，这个月很难负数操作。”一位大型公营银行资金调度人士说。

另有一家大型民营银行资调交易员表示，提期存初资金情势向来宽松，加以银行间期初偏好负数操作，致资金供给更加充沛，增添银行间期初负数操作的难度，展望下周短率仍将徘徊低档。

台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于6月净汇入约35.64亿美元；累计连续10个月净汇入共约254.45亿美元。

本地时间12:11时：

--台币兑美元 午盘暂收高6.3分报29.872。

--台湾加权股价指数 走跌0.06%，报9,520.92点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.400%，同于上日收报价位；一周拆款利率区间暂在0.385-0.420%，上日在0.378-0.450%。

**7月发票需求略显增温**

短票方面，大型票券公司资金调度人士表示，目前银行、投信端买票需求热络，令银行端短票主要成交利率已回到0.60%附近，投信端则主要成交在0.57-0.58%，下周短票利率有望持稳在既有价位，因为经过6月底紧缩因素后，倾向持平操作且目前也是合理价位。

此外，他们并指出，近期已有4-5家金控陆续向票券商申请发行免保短票以支应现金股利发放，预估本次整体金控免保短票需求约当200-300亿台币，可望带动7月整体发票量较上月成长三成。

30天自保短票利率今日成交以0.60%为主，少数成交在0.59%、0.61%，上日区间则在0.59-0.62%。根据票券集保的资料，7月3日的30天短票买卖断平均成交利率0.593%，预期今天成交价位可望接近0.59%。

台湾央行周四存单到期金额1,077亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额总计1兆1,955亿台币，存单到期金额分别为周一3,174亿、周二969.5亿、周三815亿、周四3,330亿及周五3,666.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为904亿台币，累积超额准备为3,864亿台币、加计前期1%的超额准备为5,951亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳。今日有60亿台币台化 公司债交割，不过在月初持续回流带动下，整体资金仍属宽裕。

展望下周，他们表示，仅有一档鸿海 公司债要发行，对资金紧缩影响程度有限。且企业要开始为现金股利的发放预做准备，此前会将资金停泊在货币市场寻求短期收益，RP的买盘将不虞匮乏。

〞利率都调回来了，客户没有太大反弹。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然资金尚未全数回流，不过整体仍属宽裕，预料下周利率走势仍以平稳为主。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。

票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。