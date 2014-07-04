香港新股：中国电商公司科通芯城拟筹高至15.4亿港元--销售文件

路透香港7月4日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国电子商贸公司--科通芯城集团拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至15.4亿港元。

科通芯城专注于服务以中国为基地的中小型电子制造业，以2013年总商品交易额计算是中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台。

文件显示，该公司拟按每股3.2-4.48港元，发售3.438亿股新股，集资11-15.4亿港元，主要用于扩大市场推广活动、完善电商平台技术、潜在收购以及一般营运资金。

科通芯城已经锁定三名基础投资者合共认购其5,000万美元IPO股份。这些投资者是Blueberry Capital Limited、慧聪网 以及Unique Golden Limited，认购金额分别为1,000万美元、2,000万美元及2,000万美元。

该公司今天开始路演，预计下周五(11日)定价，18日在联交所挂牌上市，股份编号为“0400.HK”，独家保荐人为瑞银。

科通芯城的前身为于2000年在香港注册成立、主要销售IC及其他电子元器件的科通国际，2011年中推出自营商贸平台，2013年透过收购将cogobuy.com网站进行重组以开展第三方服务。其创办人、公司主席兼首席执行官康敬伟，同时是美国纳斯达克上市公司优创（Viewtran） 的控股股东。

于2012年2月1日注册成立的科通芯城，2013年度录得收入24.2亿元人民币，净利8,657万元，分别较2012年首11个月增长11.1倍及1.9倍。今年首三个月收入13.5亿元，净利2,899万元。（完）

欲浏览载于香港联交所的上市文件，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)