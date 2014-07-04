路透调查：澳元和新西兰元料回跌，但下滑速度可能不及央行期望

* 澳元兑美元12个月后料报0.8900美元，先前调查预估为0.8800美元

* 新西兰元兑美元一年后料为0.8200美元，持平先前预估

记者 Wayne Cole 编译 王冠中

路透悉尼7月4日 - 分析师预期飙涨的澳元和新西兰元未来几个月将回跌，但下滑速度可能不及两国央行的期望。

一项就55名分析师所做的调查预估，澳元兑美元 一个月后将小幅上涨，来到0.9400美元，然后逐步下跌，六个月后来到0.9000美元，一年后报0.8900美元。

若预估实现，如此缓慢的跌速很难会取悦澳洲央行总裁史蒂文斯，他本周才表示澳元遭高估，有出现大幅修正的风险。

史蒂文斯的警告确实让澳元下跌了近0.01美元，来到0.9350美元，但仍远高于分析师认为央行偏好的0.8500美元或以下水准。

汇率居高不下，对贸易相关行业来说是承重的负担，而澳洲经济正苦于出口价格下滑以及矿业投资放缓。

其他主要央行的超宽松政策，使得澳洲央行的希望受挫。由于欧美日利率接近零水准，甚至为负利率，澳洲的2.5%利率看来仍非常具吸引力。

澳洲10年期公债收益率(殖利率) 较美国公债高出100个基点，较德国公债高出229个基点。

澳洲的AAA信用评级也日益受到寻求储备多元化的他国央行所青睐，这些因素都为澳元筑起底部支撑。

新西兰也面临类似的情况，新西兰元兑美元 接近三年高点0.8750美元，新西兰贸易加权指数 逼近30年高位。

新西兰央行长久来持续指出新西兰元遭高估，但自3月来仍累计升息0.75个百分点至3.25%，对抑制汇率毫无帮助。

由于经济表现火热，新西兰预计本月稍晚会进一步升息，进而使得新西兰元更具利差优势。

这可能是受访分析师预期新西兰元一个月后仅小跌至0.8700美元，三个月后小跌至0.8600美元的原因之一。分析师预期新西兰元一年后也只会温和跌至0.8200美元，从历史水准来看仍相当高。

澳洲和新西兰央行可能会希望调查中最悲观的预估会实现。一年后汇率的最低预估为澳元在0.8000美元，新西兰元在0.8200美元。