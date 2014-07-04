《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *北京能源投资 150 10 9 7/7簿记建档 北京银行 AAA(联合资信) 7/8 7/9 集团 AAA-(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *长城证券 24 6 3 7/9招标 中信银行 AA 7/10 7/11 (最高发行余额) ======================================================================================= *沈阳焦煤股份 17 5 12 7/9簿记建档 兴业银行 AA+ 7/10 7/11 有限公司 ======================================================================================= *南京交通建设 18 6 12 7/11簿记建档 中国银行 AA+ 7/15 7/16 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= 锦江国际 35 20 12 7/4-7/7簿记 工商银行 AAA 7/8 7/9 (集团)有限公司 浦发银行 ======================================================================================= 南方水泥 24 9 12 7/7簿记建档 农业银行 AA+ 7/8 7/9 有限公司 兴业银行 ======================================================================================= 苏州城建 20 10 12 7/8簿记建档 平安银行 AAA 7/9 7/10 投资发展 建设银行 ======================================================================================= 华联综超 5 5 12 7/8簿记建档 北京银行 AA 7/9 7/10 招商银行 ======================================================================================= 万联能源 3 3 12 7/8簿记建档 南京银行 A+ 7/9 7/10 集团 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ======================================================================================= 兴业证券 36 18 71天 7/8招标 招商银行 AAA 7/9 7/10 (最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= 天津市医药 10 5 12 7/8簿记建档 民生银行 AA+ 7/9 7/10 集团 ======================================================================================= 福建南平高速 26 6 12 7/8簿记建档 中国银行 AA 7/10 7/11 公路有限公司 ======================================================================================= 北京二商 10 6 12 7/8-7/9簿记 华夏银行 AA+ 7/10 7/11 集团 北京银行 ======================================================================================= 铜陵化学工业 9 6 12 7/8-7/9簿记 北京银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 国投新集 25 10 12 7/9簿记建档 中国银行 AA+ 7/11 7/14 ======================================================================================= 庞大集团 15 11 12 7/9簿记建档 工商银行 AA 7/11 7/14 ======================================================================================= 两面针 7 3.5 12 7/9簿记建档 兴业银行 AA- 7/10 7/11 ======================================================================================= 湖北宜化 10 3 12 7/10簿记建档 民生银行 AA+ 7/11 7/14 ======================================================================================= 云南煤化工 12 12 12 7/10簿记建档 浦发银行 AA 7/14 7/15 集团 ======================================================================================= 江苏康缘集团 5 5 12 7/10簿记建档 招商银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= 修正药业集团 7 3 12 7/10簿记建档 兴业银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *华电集团 100 40 5 7/11簿记建档 国开行 AAA 7/14 7/15 招商银行 ======================================================================================= *华能国际 40 40 5 7/11簿记建档 建设银行 AAA 7/14 7/15 ======================================================================================= 雅戈尔服装 18 2 5 7/8簿记建档 工商银行 AA 7/9 7/10 控股有限公司 农业银行 ======================================================================================= 四川双马 13 3 3 7/8簿记建档 建设银行 AA 7/9 7/10 光大银行 ======================================================================================= 山东王晁煤电 6 3 3 7/8簿记建档 光大银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 湖北宜化 7.5 5 5 7/8簿记建档 工商银行 AA+ 7/9 7/10 中信证券 ======================================================================================= 神火股份 24 12 5 7/8簿记建档 光大银行 AA 7/9 7/10 ======================================================================================= 中国供销集团 20 10 5 7/9簿记建档 北京银行 AAA 7/10 7/11 农业银行 ======================================================================================= 威远生化 12 6 5 7/9簿记建档 中国银行 AA 7/11 7/14 国开行 ======================================================================================= 中国联合网络 140 50 3 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/14 7/15 通信有限公司 农业银行 ======================================================================================= 江苏建筑工程 2 2 3 7/10簿记建档 南京银行 AA- 7/11 7/14 集团 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 推迟发行 国开行 AA -- -- 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 推迟发行 建设银行 AA -- -- (集团)股份 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 边竞；审校 吴芳)