台湾央行：共发行1,077亿台币存单，存单发行余额持平

路透台北7月4日 - 台湾央行周五公布，共发行1,077亿台币存单，与今日存单到期金额1,077亿相较，存单发行余额并未增减。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,065

91天期 0.93 9

182天期 1.05 3

央行上日共发行4,019.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,742.25亿台币。