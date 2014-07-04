台湾央行：共发行1,077亿台币存单，存单发行余额持平

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透台北7月4日 - 台湾央行周五公布，共发行1,077亿台币存单，与今日存单到期金额1,077亿相较，存单发行余额并未增减。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,065
91天期 0.93 9
182天期 1.05 3
央行上日共发行4,019.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,742.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为904亿台币，累积超额准备为3,864亿台币、加计前期1%的超额准备为5,951亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。