投行观点：中国政策渐宽刺激内房板块，估值吸引升势未止--巴克莱

路透香港7月4日 - 投行巴克莱发表报告称，中国的政策环境渐趋正面，加上开发商的弹性定价带动6月份的销售，成为房地产行业强力的催化剂。该行相信，内房股即将公布的中期业绩中，负债率上升及毛利率下滑的因素已反映在现时股价内。由于该板块估值吸引，相信未来股价仍有上升空间。

该行认为，应将焦点重新放在开发商的销售表现上，其首选股份包括中国海外发展 ， 世茂房地产 ， 广州富力地产 ，融创中国 以及合景泰富 。

巴克莱指出，过去几个月多个地方政府据报将放宽房地产限购令，货币宽松政策也使得更多资金流入房地产板块，应为房地产业提供支持。

虽然内房企业6月份的销售按年有所下滑，但月内连续三周销售业绩改善，显示出销售势头持续上扬。富力地产和合景泰富6月的销售额按月增长分别为44%和31%，巴克莱估计雅居乐 和世茂房地产的增长也将有29%-33%。

此外，该行称，地产股价表现与销售业绩和政策环境紧密相关。在政策环境对股票较为有利下，尽管近期内房股的销售额改善速度只属温和，也将可刺激板块。在过去两、三个交易日中，内房股累积较大升幅，但该行相信未来仍有进一步的上升空间，因为目前该板块股份正以较资产净值折让51%的水平交易，估值吸引。