投行观点：中国政策渐宽刺激内房板块，估值吸引升势未止--巴克莱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 投行巴克莱发表报告称，中国的政策环境渐趋正面，加上开发商的弹性定价带动6月份的销售，成为房地产行业强力的催化剂。该行相信，内房股即将公布的中期业绩中，负债率上升及毛利率下滑的因素已反映在现时股价内。由于该板块估值吸引，相信未来股价仍有上升空间。
该行认为，应将焦点重新放在开发商的销售表现上，其首选股份包括中国海外发展 ， 世茂房地产 ， 广州富力地产 ，融创中国 以及合景泰富 。
巴克莱指出，过去几个月多个地方政府据报将放宽房地产限购令，货币宽松政策也使得更多资金流入房地产板块，应为房地产业提供支持。
虽然内房企业6月份的销售按年有所下滑，但月内连续三周销售业绩改善，显示出销售势头持续上扬。富力地产和合景泰富6月的销售额按月增长分别为44%和31%，巴克莱估计雅居乐 和世茂房地产的增长也将有29%-33%。
此外，该行称，地产股价表现与销售业绩和政策环境紧密相关。在政策环境对股票较为有利下，尽管近期内房股的销售额改善速度只属温和，也将可刺激板块。在过去两、三个交易日中，内房股累积较大升幅，但该行相信未来仍有进一步的上升空间，因为目前该板块股份正以较资产净值折让51%的水平交易，估值吸引。
多只内房股周五走强，碧桂园 和世茂房地产早盘收高4-5%、蓝筹股华润置地 亦涨逾3%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/黄凯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。