欧洲金融：欧盟考虑暂停或限制向俄罗斯提供EIB和EBRD贷款--官员

EIB或EBRD近期在网站上都没有宣布对俄罗斯的新贷款项目。

欧盟执委会4月起草的文件中，曾将暂停EIB对俄罗斯贷款作为一种选择。该文件评估了对俄罗斯采取各种经济制裁的影响。

路透了解到的该文件显示，“低强度制裁情况”下的选择之一是“暂停/减少对俄罗斯的发展援助和EIB贷款。”

EIB发言人表示，“EIB是一家欧盟银行，完全按照欧盟立场行事。”