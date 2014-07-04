欧洲金融：欧盟考虑暂停或限制向俄罗斯提供EIB和EBRD贷款--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
EIB或EBRD近期在网站上都没有宣布对俄罗斯的新贷款项目。
欧盟执委会4月起草的文件中，曾将暂停EIB对俄罗斯贷款作为一种选择。该文件评估了对俄罗斯采取各种经济制裁的影响。
路透了解到的该文件显示，“低强度制裁情况”下的选择之一是“暂停/减少对俄罗斯的发展援助和EIB贷款。”
EIB发言人表示，“EIB是一家欧盟银行，完全按照欧盟立场行事。”
欧盟执委会发言人称，无法证实或否认成员国考虑的可能举措。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 李婷仪/石冠兰)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。