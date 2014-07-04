更新版 2-中国汇市：人民币即期低开后收高，中美战略对话前将保持升势

* 人民币低开后收高，市场交投谨慎 * 中间价续走弱，续为近一个月低点 * 成交清淡，多头偏重 * 中美战略对话前将保持升势 (新增收盘报价) 路透北京7月4日 - 中国人民币兑美元 即期周五低开高走，在窄幅区间波动 ，中间价虽然续为近一个月低点，但境内汇市背道而驰呈现偏多格局。市场人士指出，下周 即将在北京召开中美战略对话，人民币兑美元将保持稳中有升的态势。 他们指出，一方面是美国数据喜人，夜盘美元较强对人民币表现有压抑；另一方面则是 人民币本身有向上的动力，导致盘面表现迟滞。全天成交额不足100亿美元。 “CNH市场对今天中间价的反应很平淡，（美元）市场就下来了，但今天下来是说明问 题的，...这可能是（美元）往下走的节奏了，”一外资行交易员称。 交易员并称，市场一直在酝酿做多情绪，今日中间价虽继续走弱，但离岸市场人民币没 有对此作出强烈的跟风反应，市场多头试探市场，未遇到购汇盘阻击，推动市场最终走升， 但总体交投谨慎。 一国有银行交易员指出，交易很清淡，市场上的消息太多，货币供需双方都似乎在适应 中。 他表示，近期的人民币国际化步伐明显加快，全球市场将会对人民币的需求进一步增加 ，如果央行没有放水的运作，人民币必定是上涨的。 中国央行周五宣布，已与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之 后将确定首尔人民币业务清算行。此前，中国也刚刚与伦敦、法兰克福、巴黎、卢森堡等达 成人民币清算安排协议。 根据中美双方的安排，第六轮中美战略与经济对话将于7月9日至10日在北京举行。 全球汇市，美元周五欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商 并不认为这能推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)迈向升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CN Y=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2043 6.2129 0.14% 中间价 6.1642 6.1581 -0.10% 成交额 91亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.80% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 108 6.2030 6.2138 2014年来即期升贬值幅度 -2.42% 1年期美元/人民币掉期升水< 840 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间18 今日 上日 :32 1年期NDF 6.2615/58 6.249 CNH即期 6.2054/74 6.2104 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 毕晓雯/李文科; 审校 黄凯)