国际油市：布兰特守在111美元附近，美国原油创近年最长连跌走势

0453GMT，布兰特原油 上涨0.07美元，报每桶111.07美元，周线可能下滑2%。

美国原油 则跌0.07美元，报每桶103.99美元，本周料跌1.7%，为4月底以来单周最大跌幅。

“供应面的疑虑略为缓和，但伊拉克为油价提供了支撑。”能源谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。

Shum表示，需求前景改善和供应面的疑虑这双重因素，将支撑美国原油维持在100美元上方。

投资者正关注伊朗和全球大国间就结束伊朗争议性核计划的谈判进展。(完)

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