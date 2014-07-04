国际油市：布兰特守在111美元附近，美国原油创近年最长连跌走势

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
0453GMT，布兰特原油 上涨0.07美元，报每桶111.07美元，周线可能下滑2%。
美国原油 则跌0.07美元，报每桶103.99美元，本周料跌1.7%，为4月底以来单周最大跌幅。
“供应面的疑虑略为缓和，但伊拉克为油价提供了支撑。”能源谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。
Shum表示，需求前景改善和供应面的疑虑这双重因素，将支撑美国原油维持在100美元上方。
投资者正关注伊朗和全球大国间就结束伊朗争议性核计划的谈判进展。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/张若琪 审校 张涛/孙茉莉)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。