香港股市：恒指早盘收平，零售商股价走软

路透香港7月4日 - 香港股市周五早盘收平，接近去年12月以来的最高收位，回吐稍早时因美国乐观就业数据所激起的涨幅。该数据显示美国失业率降至六年最低。

恒生指数 持平在23,535.84点，恒生国企指数 上涨0.4%点，有望连涨四日。两大指数本周涨幅分别为1.4%和1.8%。

香港零售商股价下滑，周四稍晚公布的数据显示，香港5月零售销售连续第四个月下滑，珠宝、手表及名贵礼品销售较上年同期下滑24.5%。

六福集团 下跌2.3%，九龙仓集团 下跌1.0%。