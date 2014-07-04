香港股市：恒指早盘收平，零售商股价走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 香港股市周五早盘收平，接近去年12月以来的最高收位，回吐稍早时因美国乐观就业数据所激起的涨幅。该数据显示美国失业率降至六年最低。
恒生指数 持平在23,535.84点，恒生国企指数 上涨0.4%点，有望连涨四日。两大指数本周涨幅分别为1.4%和1.8%。
香港零售商股价下滑，周四稍晚公布的数据显示，香港5月零售销售连续第四个月下滑，珠宝、手表及名贵礼品销售较上年同期下滑24.5%。
六福集团 下跌2.3%，九龙仓集团 下跌1.0%。
恒指成分股中领涨的是华润置地 ，上涨3.1%，周线涨幅为8.9%。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。