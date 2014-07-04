路透基点：铜陵有色金属两年期境内贷款规模增至1.45亿美元--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，铜陵有色金属集团控股有限公司两年期境内贷款规模从1.2亿美元增至1.45亿美元，此前该交易获超额认贷。
牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷3,000万美元。牵头行三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)和三井住友银行各承贷3,000万美元。安排行印度国家银行和意大利西雅那银行(Banca MPS)分别承贷1,500万美元和1,000万美元。
消息人士称，目前处于文件准备阶段。
一如此前报导，该笔子弹式贷款由中国进出口银行签发的担保函作为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。
承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益250个基点，前端费120个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为247个基点，前端费114个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为245个基点，费用110个基点。
筹资所得将用于运营资本。
铜陵有色位于安徽，是中国最大的铜企之一，在深交所上市。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。