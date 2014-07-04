路透基点：铜陵有色金属两年期境内贷款规模增至1.45亿美元--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，铜陵有色金属集团控股有限公司两年期境内贷款规模从1.2亿美元增至1.45亿美元，此前该交易获超额认贷。

牵头行兼簿记行东方汇理银行承贷3,000万美元。牵头行三菱东京日联银行、澳洲联邦银行(CBA)和三井住友银行各承贷3,000万美元。安排行印度国家银行和意大利西雅那银行(Banca MPS)分别承贷1,500万美元和1,000万美元。

消息人士称，目前处于文件准备阶段。

一如此前报导，该笔子弹式贷款由中国进出口银行签发的担保函作为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行，综合收益250个基点，前端费120个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为247个基点，前端费114个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为245个基点，费用110个基点。

筹资所得将用于运营资本。

铜陵有色位于安徽，是中国最大的铜企之一，在深交所上市。(完)