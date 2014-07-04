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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：除日本外亚洲股汇市齐涨

0554 GMT

* 澳元/美元涨0.19%，美元/日圆跌0.16%，新西兰元/美元下滑0.05%，英镑/美元升0.12%

* 美元/印尼卢比跌0.34%，美元/马币走低0.25%，美元/印度卢比涨0.07%，美元/离岸人民币下滑0.06%

* 日经指数涨0.55%，上证综指走低0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.26%；7月4日美国休市

* 数据显示美国就业市场表现强劲，经济成长疑虑一扫而空

* 欧洲央行管委魏德曼称不应维持宽松政策过久 (完)

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