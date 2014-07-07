重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月30日-7月4日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国存贷比调整一小步，撬动金融市场化改革一大步

饱受中国银行业诟病的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。

--《焦点》6月PMI数据印证中国经济企稳态势确立，微刺激料继续

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

--《财经洞察》忆货币政策工具转换漫漫二十年，叹中国央行终踏上独立征程

中国人民银行已成立近70年，但从计划经济下以社会簿记功能为特征的政府“出纳”角色，转变为与市场经济发展相适应的中央银行，中国人民银行实际才走过约20年时间；而随着中国国际收支已趋于平衡，央行可以说刚刚才开始踏上货币政策独立性的征程。

--中国财政：税制改革重点锁定增值税、房地产税等六大税种--财长

中国财政部部长楼继伟称，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。他并强调，今明两年预算管理制度改革要取得决定性进展，税制改革在立法、推进方面取得明显进展，事权和支出责任划分改革要基本达成共识。

--中国经济：重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域--审计署

中国审计署周五称，要重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域，关注重大项目审批、土地交易、非法集资、项目招标投标、重大物资采购、重大项目投资决策等环节。

--中国央行：开展农村产权抵押贷款试点，发挥信贷政策导向评估

中国人民银行近日召开会议，要求各金融机构要针对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体的资金需求，积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。

--中国经济：上海自贸区修订负面清单，特别管理措施缩减至139条

中国上海市政府周二公布上海自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（即负面清单）最新版本，涉及18个行业门类，但条款数量由2013年版的190条，缩减至139条，开放程度进一步提高。

--中国房地产：6月百城住宅均价环比跌幅扩大，房价调整深化

最新数据显示中国房价延续调整态势，购房者观望情绪蔓延。中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比连续第二个月下跌且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比连续三个月下跌。

--中国数据：6月官方非制造业PMI略降但仍处高位，生产性服务业回升明显

受与制造业关系密切的生产性服务业回暖拉动，中国6月官方非制造业PMI虽小幅回落，但仍处于高位，显示出制造业回升的传导效应，但也反映出房地产走势总体偏淡。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，6月官方非制造业商务活动指数略降至55.0，上月为55.5。

--中国数据：6月服务业PMI强劲回升至53.1,创15个月高位--汇丰

汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI) 大幅反弹，由前月的50.7回升至53.1，创下15个月最高水准，随着新业务增加，服务业加快增长。

--中国金融：四大行6月存款大增2.2万亿，贷款新增约2,900亿元--报载

上海证券报周四报导称，工商银行、建设银行、中国银行和农业银行四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。

--中国反腐：中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被双开--中纪委

中国中央纪委监察部网站周三公告称，中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被开除党籍和公职（“双开”）；此外公安部警卫局原正师职参谋谈红亦被开除党籍。

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--《综述》中国央行一举松绑银行零售外汇定价，汇率市场化顺势而为

顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。

--中国金融：不应对央行定向工行续发500亿央票过度解读--权威人士

权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行并不在定向之列。

--中国金融：证监会同意商业银行在证交所重启债券回购交易--消息

两位消息人士周五对路透表示，中国证监会同意商业银行在证券交易所进行债券回购交易。这将是商业银行时隔17年后在证交所重启该业务。

--《市场洞察》不再“瘸腿”的人民币外汇期权踏上与风险共舞之旅

被市场笑称“瘸腿”中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路。监管层补充“卖出”期权、完善风险对冲工具，体现后期政策目标将重点关注增强人民币汇率弹性，和提高市场的风险管控能力。

--《市场洞察》发债将成中国商业银行放贷扩容利器

市场议论已久的中国银行业存贷比监管终于迈出调整步伐，尽管在计算口径调整方案中，“分母加法”中少了此前预期的同业存单，但“分子减法”中大幅放松与债券相关贷款的核算标准，令人眼前一亮，此举或令发债成为商业银行放贷扩容的利器。

--中国金融：中韩两国央行签署建立人民币清算安排合作备忘录

中国央行周五公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定首尔人民币业务清算行。刊登在央行网站的新闻稿称，首尔人民币清算安排的建立，将有利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

--中国外汇：3月末外债余额为8,838.67亿美元，短期外债风险可控--外管局

中国国家外汇管理局周四公布2014年3月末中国外债数据显示，3月末外债余额为8,838.67亿美元，其中短期外债余额为6,908.18亿美元，风险基本可控。

--中国外汇：境内外市场、汇率、利率差异令套利融资行为难以改变--外管局

中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。

--中国证券：今年做好发行注册制准备，推进优先股和个股期权试点--证监会

中国证监会在最新发布的2013年报中称，今年将推进优先股试点和个股期权试点，推动原油等战略性期货品种上市；同时做好股票发行由核准制向注册制过渡的各项准备工作等。

--中国保险：保监会发文完善历史存量保单投资蓝筹股认可标准

为化解历史存量高利率保单的利差损风险，完善保险公司运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准，中国保监会近日下发通知，明确该类保单资金投资蓝筹股需满足设立专门账户、封闭运作，并单独管理等条件，才可按相关标准进行认可。

--路透调查：金融机构固定收益部门预期中国7月政策持稳，谨慎看好债市

2014年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行7月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。在经济下行压力仍存背景下，中国央行和欧美央行一样延续宽松政策，加之中东伊拉克和乌克兰危机可能助推资金避险情绪，整体利好中国债市。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至79.4%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比本月有所回升，上月曾创21个月来新低；债券建议配比则自上月的一年半来新高回落。中国央行的二次定向降准实施，以及公开市场减弱资金回笼力度，令基金经理对股市流动性预期略显乐观。

--《焦点》中国打击共同基金内幕交易，基金经理纷纷辞职避风头

中国监管当局打击共同基金行业中内幕交易行为，已经引发大量基金经理逃离该行业。 当局努力重振投资者对该国表现低迷的股票市场的信心，而对于共同基金行业的调查只是措施之一。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国个股：*ST中富公司债暂停上市，董事长称有信心完成债券本息偿付

中国珠海中富实业股份有限公司公告称，其公司债12中富01周一起将暂停上市；不过中国证券报引述该公司董事长陈志俊称，目前公司已度过最困难的时期，有信心完成明年到期的债券本息支付。

--中国房地产：七家房企上半年销售超500亿元，销售进度有望继续加快

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，上半年销售额前十房地产企业入榜门槛同比提高8.4%，前七家房企销售额均超500亿元人民币，预计房企推案进一步加快，多数典型房企能完成全年目标。

--中港个股：中石化混合所有制改革启动，销售业务引资比例根据市场决定

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周二公布混合所有制改革引资方案，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本，具体引资比例根据市场情况厘定。

--中国新股：新华网拟登陆上证所，计划募资14.97亿元--预披露