韩国股市：基本收平但周线收升1.1%，盘中触及五周高点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透首尔7月4日 - 韩国股市周五基本收平，此前触及五周高点。市场对企业季度财报疲弱的担忧削减了美国就业报告强劲的影响。
韩国综合股价指数 收跌0.1%至2,009.66点，盘中曾触及5月30日以来的高点2,018.35点。
股指周线收升1.1%，创5月中旬以来最佳周度表现。
韩国浦项钢铁(POSCO) 上扬1.2%，三星电子 下滑0.9%。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。