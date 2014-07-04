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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 14:18 BJT

韩国股市：基本收平但周线收升1.1%，盘中触及五周高点

路透首尔7月4日 - 韩国股市周五基本收平，此前触及五周高点。市场对企业季度财报疲弱的担忧削减了美国就业报告强劲的影响。

韩国综合股价指数 收跌0.1%至2,009.66点，盘中曾触及5月30日以来的高点2,018.35点。

股指周线收升1.1%，创5月中旬以来最佳周度表现。

韩国浦项钢铁(POSCO) 上扬1.2%，三星电子 下滑0.9%。(完)
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