韩国汇市：韩元/美元近收平，本周连续第二周收涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透首尔7月4日 - 韩国韩元兑美元 周五接近收平于六年高点附近。
韩元兑美元 于本地市场收在1,008.9，周四时收于1,008.5。韩元本周收高0.5%，连续第二周收涨。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。