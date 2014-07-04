日本个股：本田扩大在美召回问题气囊范围，将加州包括在内

路透东京7月4日 - 一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国地区因高田安全气囊问题的召回范围，把加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。

上个月，本田和其它六家汽车厂商宣布在波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维珍群岛这些高湿度地区召回汽车，以替换高田气囊充气机。