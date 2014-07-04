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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 14:41 BJT

日本个股：本田扩大在美召回问题气囊范围，将加州包括在内

路透东京7月4日 - 一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国地区因高田安全气囊问题的召回范围，把加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。

上个月，本田和其它六家汽车厂商宣布在波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维珍群岛这些高湿度地区召回汽车，以替换高田气囊充气机。

在其它地区，本田也在召回受影响车辆，包括阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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