日本个股：本田扩大在美召回问题气囊范围，将加州包括在内

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透东京7月4日 - 一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国地区因高田安全气囊问题的召回范围，把加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。
上个月，本田和其它六家汽车厂商宣布在波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维珍群岛这些高湿度地区召回汽车，以替换高田气囊充气机。
在其它地区，本田也在召回受影响车辆，包括阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。