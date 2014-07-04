版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 14:30 BJT

日本股市：日经指数升至五个半月高点，本周累计涨2.3%

路透东京7月4日 - 日本股市日经指数周五升至五个半月高位，此前美国就业报告远超预期，Seven & i Holdings Co 也因正面获利而领涨。

日经指数 上涨0.6%，报15,437.17点，为1月23日以来最高位。本周该股指上涨2.3%。

东证股价指数 涨0.5%，报1,285.24点，JPX-日经400指数 也上升0.5%，报11,674.82点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐