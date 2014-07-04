日本股市：日经指数升至五个半月高点，本周累计涨2.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透东京7月4日 - 日本股市日经指数周五升至五个半月高位，此前美国就业报告远超预期，Seven & i Holdings Co 也因正面获利而领涨。
日经指数 上涨0.6%，报15,437.17点，为1月23日以来最高位。本周该股指上涨2.3%。
东证股价指数 涨0.5%，报1,285.24点，JPX-日经400指数 也上升0.5%，报11,674.82点。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。