中国经济：处于合理区间且二季度改善，需更注重定向调控--总理

路透北京7月4日 - 中国国务院总理李克强强调，当前中国经济运行总体平稳，处于合理区间，二季度经济发展状况比一季度有所改善，不过不能轻视经济的下行压力。

中国政府网周五刊登他上日在部分省份和企业座谈会上讲话称，面对发展中的困难和挑战，既要保持定力、更要主动作为，在确保经济运行处于合理区间的同时，更加注重定向调控。

“就是要抓住关键领域和薄弱环节精准发力，更多依靠市场力量，更多运用改革办法，不仅稳增长，也要调结构，既利当前更惠长远。”李克强在会上指出。

他称，实施定向调控是宏观调控方式的创新，是区间调控的重要组成部分，也是对区间调控的深化。重点突出三个方面，包括进一步激发市场活力，继续降低市场准入门槛，简化行政审批，为企业松绑，推进投资贸易便利化，做到放管结合，创造公平竞争的市场环境。

此外，努力增加公共产品有效供给。更好发挥政府引导作用，加快完善投融资体制，充分调动社会资金和民间资本，加强棚户区改造、中西部铁路、水利、能源、生态环保等重大工程建设，扩大医疗、养老等社会急需的服务供给。

同时支持实体经济做强。深入落实对农业、小微企业、服务业降税减负和定向降准等措施，金融资源要向实体经济倾斜，切实解决企业融资难、融资贵等问题。

李克强并强调，要坚持向改革要动力，向结构调整要助力，继续下好简政放权的“先手棋”，探索建立市场准入的负面清单，更好激发企业活力和社会创造力。在结构调整中做到有保有压、有扶有控，依靠创新推动中国经济向中高端水平迈进；同时，各地区各部门要抓好各项政策措施的落实。

中央近期连续祭出微刺激政策，内容涉及结构性减税、棚户区改造、铁路投资、刺激出口，货币政策上也通过微调、定向降准加大宽松力度；银监会亦宣布调整商业银行存贷比计算口径，以助信贷资源支持实体经济。