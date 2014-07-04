全球外汇市场一周综述：美欧政策前景迥异，美元涨欧元跌--PDF版本****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
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荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。