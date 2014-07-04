日本债市：三个月期国库券收益率跌至零，因日本央行大量吸入短债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
五年期公债 0.160% +0.0 0.160%
10年期公债 0.565% +0.5 0.560%
20年期公债 1.425% +0.0 1.425%
30年期公债 1.695% +1.5 1.680%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.56 -0.04 145.60
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。