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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 14:54 BJT

《汇市简讯》英镑/美元重回1.7180，更多卖单挂在1.72附近

0640 GMT

* 周三的69个月高点1.7180布有卖单，限制欧洲盘初涨势

* 1.7200上下挂有更多卖单

* 英国央行将在第四季首次升息的预期，支撑英镑

* 多头目标包括1.7331(2.1162-1.35跌势50%回档位)和1.75

* 周四低点1.7092，此前6月非农数据强劲

* 标准普尔500指数收在纪录高位，距2,000点仅有15点(完)

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