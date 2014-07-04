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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 15:10 BJT

路透基点：苏州吴中万达广场投资三年期贷款规模降至12亿元人民币

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，苏州吴中万达广场投资有限公司已将其三年期贷款规模由15亿元人民币降至12亿元人民币(1.93亿美元)。

牵头行中信银行承贷5亿元人民币，北京银行和中国建设银行分别承贷4亿元人民币和3亿元人民币。

这项贷款利率现为中国人行三年期利率的113%。

贷款已在5月29日完成签约。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
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