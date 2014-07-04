路透基点：苏州吴中万达广场投资三年期贷款规模降至12亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，苏州吴中万达广场投资有限公司已将其三年期贷款规模由15亿元人民币降至12亿元人民币(1.93亿美元)。
牵头行中信银行承贷5亿元人民币，北京银行和中国建设银行分别承贷4亿元人民币和3亿元人民币。
这项贷款利率现为中国人行三年期利率的113%。
贷款已在5月29日完成签约。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。