路透调查：日本5月核心机械订单料恢复增长，发出资本支出复苏信号

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
调查指出，6月企业物价指数(CGPI)年增率料为4.5%，高于上月的增长4.4%。这份数据将于7月10日出炉。
分析师认为，受4月增税的影响，第二季经济将暂告拉回，第三季可望出现反弹。
本周初发布的日本央行短观调查报告指出，日本大型企业今年计画提高支出的规模高于预估，亦表明企业可能加速投资的脚步 。
日本央行总裁黑田东彦重申，有信心该国可于2015年4月起财年达成央行通胀2%的目标。这促使许多分析师及投资人降低短期内额外推出宽松货币措施的预期。(完) (编译 王洋/孙茉莉/龚芳; 审校 田建华/艾茂林)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。