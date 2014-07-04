路透调查：日本5月核心机械订单料恢复增长，发出资本支出复苏信号

调查指出，6月企业物价指数(CGPI)年增率料为4.5%，高于上月的增长4.4%。这份数据将于7月10日出炉。

分析师认为，受4月增税的影响，第二季经济将暂告拉回，第三季可望出现反弹。

本周初发布的日本央行短观调查报告指出，日本大型企业今年计画提高支出的规模高于预估，亦表明企业可能加速投资的脚步 。