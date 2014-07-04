《中国企业债发行日程表》--7月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *新疆哈密国资 10 7 7/11簿记建档 上限7.30% AA 7/14-7/16 国海证券 投资经营公司 5 7 上限7.60% (第3-7年末每年偿还20%本金，品种一发行人以国有土地使用权担保，品种二无担保) ========================================================================================= *临沂未来科技 15 7 7/11簿记建档 -- AA 7/14-7/18 国信证券 城开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 柳州产业投资 9 7 7/2簿记建档 6.95% AA 7/3-7/7 平安证券 有限公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 南京汤山 8 7 6/27簿记建档 6.80% AA 6/30-7/8 华龙证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市合川 16 7 7/4簿记建档 上限7.95% AA 7/7-7/8 广州证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 中国有色矿业 15 10 7/4簿记建档 *6.25% AAA 7/7-7/9 国泰君安证券 集团有限公司 5 10 *5.90% AAA 国泰君安证券 (品种二在第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 大连黄海 12 7 7/4簿记建档 上限7.80% AA 7/7-7/9 平安证券 港务有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 喀什深喀 至多10 6 7/4簿记建档 上限8.00% AA 7/7-7/10 信达证券 投资发展 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 河北融投控股 15 7 7/7簿记建档 *上限7.30% AA+ 7/8-7/10 国泰君安证券 集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 钦州滨海新城 10 7 7/4簿记建档 上限7.50% AA 7/7-7/11 国海证券 置业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 淮南城市建设 18 7 7/8簿记建档 上限7.50% AA 7/9-7/11 中信证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 淄博城市资产 23 7 7/8簿记建档 -- AA+ 7/9-7/11 中投证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏南通二建 7.5 7 7/9簿记建档 -- AA 7/10-7/16 东兴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/启东市城市投资经营中心提供担保) ========================================================================================= 新疆润盛投资 8 6 7/9簿记建档 上限7.80% AA 7/10-7/16 信达证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 台州市基础设施 18 7 7/10簿记建档 上限8.10% AA+ 7/11-7/17 新时代证券 建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 国资经营公司 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 边竞；审校 吴芳)