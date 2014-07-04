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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 15:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，原油价格疲弱引发卖盘

交易员称，鉴于TOCOM期胶价格收在每公斤210日圆的重要支撑位上方，因此下周可能出现反弹。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌210元人民币，收报每吨14,645元人民币(2,400美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤171.1美分，下跌3.1美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦/张若琪)
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