全球金市：黄金昨日下跌后持稳，美就业数据和坚挺股市削弱其吸引力

“今天流动性再度较小，因为美国假日休市。不过周一如果交易量增多，随着多头解除仓位，金价也会延续跌势，”一家东京贵金属交易商称。因逢独立纪念日，美国市场周五休市。

0654 GMT，现货金 持平在每盎司1,321.10美元。周四，金价下跌逾1%至一周低点1,309.64美元，随后小幅回升并收跌0.6%。

强劲的就业报告出炉后，美元的强势也拖累了金价。

路透技术分析师称，金价在刺破1,316美元的支撑位后，可能重回1,298美元。

虽然涨幅不大，但金价有望连续第五周周线上涨，因为中东和乌克兰地缘紧张局势支撑金价。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1321.1 1.61 0.12

现货银 21.14 0.05 0.24

现货铂金 1498.4 4.4 0.29

现货钯金 858.08 3.18 0.37

COMEX期金 1322.4 1.8 0.14

COMEX期银 21.235 0.098 0.46

汇率

欧元/美元 1.36

美元指数 80.218 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金