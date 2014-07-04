全球金市：黄金昨日下跌后持稳，美就业数据和坚挺股市削弱其吸引力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
“今天流动性再度较小，因为美国假日休市。不过周一如果交易量增多，随着多头解除仓位，金价也会延续跌势，”一家东京贵金属交易商称。因逢独立纪念日，美国市场周五休市。
0654 GMT，现货金 持平在每盎司1,321.10美元。周四，金价下跌逾1%至一周低点1,309.64美元，随后小幅回升并收跌0.6%。
强劲的就业报告出炉后，美元的强势也拖累了金价。
路透技术分析师称，金价在刺破1,316美元的支撑位后，可能重回1,298美元。
虽然涨幅不大，但金价有望连续第五周周线上涨，因为中东和乌克兰地缘紧张局势支撑金价。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1321.1 1.61 0.12
现货银 21.14 0.05 0.24
现货铂金 1498.4 4.4 0.29
现货钯金 858.08 3.18 0.37
COMEX期金 1322.4 1.8 0.14
COMEX期银 21.235 0.098 0.46
汇率
欧元/美元 1.36
美元指数 80.218 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 王洋/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。