中国金融：央行授权交通银行首尔分行担任首尔人民币业务清算行

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京7月4日 - 中国人民银行周五表示，决定授权交通银行 首尔分行担任首尔人民币业务清算行。
稍早央行网站公布，中国央行与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，以利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。
中国日前同意给予韩国800亿元人民币的RQFII额度，投资中国资本市场，协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。