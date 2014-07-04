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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 15:41 BJT

中国金融：央行授权交通银行首尔分行担任首尔人民币业务清算行

路透北京7月4日 - 中国人民银行周五表示，决定授权交通银行 首尔分行担任首尔人民币业务清算行。

稍早央行网站公布，中国央行与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，以利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

中国日前同意给予韩国800亿元人民币的RQFII额度，投资中国资本市场，协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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