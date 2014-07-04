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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超359亿韩元，连续七个交易日买超

路透7月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,650亿韩元，连续七个交易日买超，期间累计买超金额1.199兆(万亿)韩元(约合11.9亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月 4日 35.9 -67.7 31.4

7月 3日 157.6 -116.8 -23.8

7月 2日 312.5 -50.0 -244.5

7月 1日 100.4 -127.9 38.5

6月30日 190.4 26.6 -200.6

6月27日 309.5 164.6 -466.2

6月26日 92.8 105.8 -177.8

6月25日 -22.0 20.0 4.9

6月24日 28.8 227.3 -251.9

6月23日 10.6 141.2 -126.0

6月20日 -89.8 76.7 268.3

6月19日 -38.4 60.9 10.4

6月18日 138.1 -278.6 138.9

6月17日 32.3 -44.4 11.7

6月16日 37.2 4.4 -12.2

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本月以来 606.4 -362.3 -198.3

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今年以来 2,969.8 -2,348.9 -104.0

----------------------------------------------(完)
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