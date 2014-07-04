表格：外资在韩国股市买超359亿韩元，连续七个交易日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透7月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,650亿韩元，连续七个交易日买超，期间累计买超金额1.199兆(万亿)韩元(约合11.9亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 4日 35.9 -67.7 31.4
7月 3日 157.6 -116.8 -23.8
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
6月30日 190.4 26.6 -200.6
6月27日 309.5 164.6 -466.2
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
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本月以来 606.4 -362.3 -198.3
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今年以来 2,969.8 -2,348.9 -104.0
----------------------------------------------(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。