中国票据市场：转贴利率明显下跌，因出票意愿不强及资金预期稳定

路透北京7月4日 - 中国票据市场本周转贴利率明显下跌，交易员指出，近期流动性虽受年中效应及月初存款准备金补缴扰动，资金价格波动加大，不过市场对资金预期尚稳定，加之机构出票意愿大多不强，推动转贴利率探低。

“价格一直降，从周初的（转贴年利率）5.15%到现在大概4.8%附近吧，”一股份制银行交易员称。

他认为，支撑本周转贴利率回落的原因一方面是月初场内票源稀少；另外，经历半年末时点的资金面未有大幅收紧，且机构目前流动性的预期也暂稳定。

不过对于下一步市场走向预期，受访交易员们都提到，重要影响不脱资金面，关注近期有关央行实施定向央票的消息，及未来央行公开市场操作方式。

中国银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率 变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。

权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行并不在定向之列。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9197/4.8379 5.1600/5.0504 5.5190/5.3770

上周五 5.0043/4.9281 5.2300/5.1283 5.5930/5.4530

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变动 -8.46bp/-9.02bp -7.00bp/-7.79bp -7.40bp/-7.60bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8639%，上周五报在4.9657%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。