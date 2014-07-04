《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增54亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增54亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,742.25亿台币。上周存单发行余额净减90.15亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/30 43.00 96.00 +53.00
7/01 4,739.10 4,741.10 +2.00
7/02 2,690.80 2,692.80 +2.00
7/03 4,022.50 4,019.50 -3.00
7/04 1,077.00 1,077.00 0.00
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总计 12,572.40 12,626.40 +54.00
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/30 35.00 8.00
7/01 30.00 8.00
7/02 5.00 2.00
7/03 49.00 16.00
7/04 9.00 3.00
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总计 128.00 37.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。