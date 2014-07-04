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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 16:53 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增54亿台币

路透台北7月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增54亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,742.25亿台币。上周存单发行余额净减90.15亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/30 43.00 96.00 +53.00

7/01 4,739.10 4,741.10 +2.00

7/02 2,690.80 2,692.80 +2.00

7/03 4,022.50 4,019.50 -3.00

7/04 1,077.00 1,077.00 0.00

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总计 12,572.40 12,626.40 +54.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/30 35.00 8.00

7/01 30.00 8.00

7/02 5.00 2.00

7/03 49.00 16.00

7/04 9.00 3.00

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总计 128.00 37.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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