金属期市：伦铜上涨，料将创下九个月最大单周涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
“宏观数据方面肯定有所改善，但同时最好也不要太飘飘然，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。
“有上行可能，但价格也许不会大幅攀升，”他称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度升至四个半月高点每吨7,190美元，0721 GMT略回落至每吨7,167.50美元。铜价周线有望升3.2%，为去年9月以来单周最大涨幅。
上海期交所主力9月期铜 涨0.9%至每吨51,380元人民币(8,300美元)，隔夜曾触及六个月高点。
LME铜库存MCU-STOCKS过去几天微升，但仍然接近15万吨左右的六年低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 田建华/张若琪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。