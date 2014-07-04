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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 15:50 BJT

金属期市：伦铜上涨，料将创下九个月最大单周涨幅

“宏观数据方面肯定有所改善，但同时最好也不要太飘飘然，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

“有上行可能，但价格也许不会大幅攀升，”他称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度升至四个半月高点每吨7,190美元，0721 GMT略回落至每吨7,167.50美元。铜价周线有望升3.2%，为去年9月以来单周最大涨幅。

上海期交所主力9月期铜 涨0.9%至每吨51,380元人民币(8,300美元)，隔夜曾触及六个月高点。

LME铜库存MCU-STOCKS过去几天微升，但仍然接近15万吨左右的六年低点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 田建华/张若琪)
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